O antigo dirigente e lenda do AC Milan, Paolo Maldini, revelou que tentou contratar Lionel Messi para o clube, mas que acabou por desistir ao fim de uma dezena de dias.



«Messi é um jogador espetacular. Ainda hoje faz coisas que me deixam surpreendido. Quando vi que poderia ir para o Inter, fiquei triste. Tentei trazê-lo para o AC Milan durante dez dias, mas percebemos que era impossível», referiu o italiano, durante uma entrevista Poretcast.



Maldini deixou ainda elogios a Rafael Leão, internacional português que é a principal figura dos rossoneri.



«Leão é um grande talento. Independentemente de ser jogador de futebol, modelo ou cantor, tem algo de especial», começou por dizer.



«Pediu-me para lançar um álbum dois dias antes de um jogo. Disse-lhe que não havia problema, mas devia ter feito dois golos. Não marcou, mas assistiu (risos). O melhor desses anos são as relações que se criam. Chegou ao AC Milan, era um grande talento, mas ainda tinha de provar o seu valor», acrescentou.



Paolo Maldini deixou o cargo de diretor técnico do AC Milan em junho.