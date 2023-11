O Brasil-Argentina, de qualificação para o Mundial 2026, ficou manchado pela violência nas bancadas do Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

O superclássico das Américas começou, esta madrugada (em Portugal), com mais de meia hora de atraso devido a confrontos entre os adeptos das duas seleções na bancada, que levou à intervenção da polícia.

Os jogadores da seleção da Argentina, liderados por Lionel Messi, dirigiram-se junto da bancada onde se verificavam episódios de violência para tentar acalmar os ânimos. A violência, porém, escalou, com cadeiras sendo arremessadas e cargas policiais, o que levou a seleção campeã do mundo a recolher aos balneários, ameaçando não voltar para o relvado, onde permaneceu a seleção do Brasil.

O jogo acabou por começar mais tarde e acabou por ser decidido por um golo aos 63m de Otamendi. O central do Benfica fez a diferença no marcador num triunfo muito festejado pelos argentinos, que lideram o grupo de qualificação e agravaram a crise de resultados do Brasil, que averbou a terceira derrota seguida e não vence há quatro jogos.