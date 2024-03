Com um golo solitário de Endrick, o Palmeiras bateu o Novorizontino na última madrugada e garantiu a quinta final consecutiva no Paulistão e a oportunidade de lutar pelo «tri» diante do Santos que deixou pelo caminho o Bragantino de Pedro Caixinha.

Mais uma noite de emoções fortes para Endrick que, mesmo limitado, depois dos dois jogos pela seleção, voltou a ser protagonista no Allianz Parque e marcou mais um golo em jeito de despedida, a caminho do Real Madrid.

Um golo muito festejado, até porque o Palmeiras tinha feito uma primeira parte sofrida, diante de um adversário destemido que colocou muitos problemas à equipa de Abel Ferreira. Acima de tudo, um golo simbólico, com o jovem avançado a ir até à linha de fundo para festejar com os adeptos com o símbolo do clube que estava exposto no relvado.

Endrick acabou por ser substituído, com uma dor na coxa e terá de recuperar rápido para poder lutar pelo último título antes da saída para o Real Madrid, uma vez que os jogos da final com o Santos estão marcados para 31 de março e 7 de abril (datas ainda por confirmar pela federação paulista).

Os festejos de Endrick em jeito de despedida: