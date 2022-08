O Corinthians, treinado por Vítor Pereira, empatou em casa do Fluminense na última madrugada, em jogo da primeira mão das meias-finais da Copa do Brasil.

A equipa do português entrou a perder, com um penálti assinalado ainda antes dos 30 (!) segundos de jogo e que Ganso converteu.

Renato Augusto empatou a partida aos 23m, mas o Fluminense voltou colocar-se em vantagem logo no primeiro minuto da segunda parte, com Guedes a salvar o Corinthians em cima dos 90m.

No outro jogo das meias-finais, o Flamengo colocou-se em vantagem na eliminatória, ao vencer fora o São Paulo por 3-1.

Nota para a estreia de Everton a marcar com a camisola do Flamengo. O extremo ex-Benfica entrou aos 73m e fechou o resultado nos descontos, com um belo remate de fora da área.