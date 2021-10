O Flamengo foi eliminado com estrondo nas meias-finais da Taça do Brasil - derrota no Maracanã por 3-0 com o Athletico Paranaense - e os adeptos da equipa carioca cantaram por... Jorge Jesus nos minutos finais da partida.

Descontente com a equipa e, em particular, com o treinador Renato Gaúcho, a «torcida» recuperou o cântico que entre 2019 e 2020 dedicara tantas vezes ao atual técnico do Benfica: «Olé, olé, olé, olé. Mister! Mister!», cantou o Maracanã em peso, que também não poupou nos insultos a Renato.

Durante a passagem pelo Brasil, Jesus venceu o Brasileirão e a Taça Libertadores em 2019 em em 2020 conquistou a Supertaça sul-americana, a Supertaça do Brasil e ainda o Campeonato Carioca.

Renato Gaúcho, com quem Jorge Jesus teve uma rivalidade acesa no Brasil, é hoje o treinador do Flamengo e está debaixo de fogo. Apesar de ter assegurada a presença na final da Libertadores no final de novembro contra o Palmeiras de Abel Ferreira, a conquista do Brasileirão pelo terceiro ano consecutivo está seriamente hipotecada. A isso vem-se somar novo fracasso e as críticas a um técnico cuja escolha esteve longe de reunir o consenso dos adeptos subiram de tom.

No final do jogo, em conferência de imprensa, o técnico relativizou os cânticos dirigidos a Jesus e as críticas que recebeu. «É uma coisa super-normal quando se trabalha num grande clube. Foi o último treinador que passou por aqui a ter sucesso. Os adeptos de um grande clube vão sempre lembrar-se do treinador que venceu, faz parte da nossa profissão. Já estou vacinado, a cobrança vai sempre existir», disse, lembrando que Jorge Jesus também foi eliminado na Copa do Brasil.

De acordo com o Globoesporte, Renato Gaúcho colocou o lugar à disposição após a derrota desta quarta-feira quando ainda se encontrava no balneário, mas os dirigentes do Flamengo deram-lhe um voto de confiança para continuar no cargo até, pelo menos, ao final da temporada.