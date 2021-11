O Palmeiras voou de Montevideu para São Paulo ao ritmo de samba, com muita festa a bordo do avião e música com letras improvisadas, muitas delas com dedicatórias especiais para Wlliam Arão, jogador do Flamengo que tinha dito, antes do jogo, que a equipa carioca ia ganhar por 2-0.

As referências musicais a Arão começaram ainda no balneário, em, Montevideu, e foram uma constante ao longo do voo rumo a São Paulo. Numa das letras, os jogadores do Palmeiras assinalavam que Arão ia aterrar no Galeão, aeroporto do Rio de Janeiro, sem o anunciado troféu nas mãos.