Depois da vitória com o Fortaleza, o Palmeiras de Abel voltou a marcar passo no Brasileirão e perdeu na deslocação ao terreno do Coritiba (1-0), em jogo da jornada 35.

Jonathan, a dois minutos do fim, fez o único golo da partida e derrotou um verdão que se apresentou a meio-gás – muitas mexidas no onze, numa altura em que o conjunto do técnico português já não tem quaisquer hipóteses de ser campeã e está mais focada na Copa do Brasil, agendada para o fim do mês, frente ao Grémio.

Refira-se ainda que Abel viu a sua equipa ficar reduzida a dez unidades aos 63 minutos, altura em que Kuscevic foi expulso por agredir um adversário.

Com este resultado, o Palmeiras segue no sexto lugar da tabela classificativa, a 13 pontos do líder Internacional. Já o Coritiba, já despromovido ao segundo escalão, é penúltimo.