Ultrapassada a desilusão no Mundial de Clubes, o Palmeiras voltou a juntar a «família» e a equipa técnica de Abel Ferreira num jantar com mais de 250 convidados para celebrar a conquista da Taça Libertadores. A direção do clube garante que todos os convidados foram testados à covid-19 antes de acederem ao recinto onde decorreu a celebração.

Para o efeito, o clube paulista alugou um espaço de espetáculos com capacidade para oito mil pessoas, para juntar jogadores, equipa técnica e respetivas famílias, além de outros convidados. Além do jantar, também atuaram os grupos musicais «Vou pro sereno» e «Menos é mais». Alguns jogadores também subiram ao palco para tocar e cantar.

Uma festa que chegou a ser alvo de criticas face à pandemia, mas o presidente Maurício Galiotte garante que foram respeitados todos os protocolos. «Nesse jantar dos jogadores com as esposas e familiares, todos fizeram PCR; absolutamente, todos testados. Toda essa homenagem e jantar está sob absoluto controle e é importante dizer, porque podem dizer que o Palmeiras está fazendo festa», destacou o dirigente.

Segundo o clube, todos os convidados testaram negativo, com uma única exceção: um dos familiares de Jailson testou positivo e o guarda-redes não esteve na celebração por precaução.

Abel Ferreira esteve à conversa com vários convidados e subiu ao palco, com o presidente, para agradecer o contributo de todos na conquista do troféu sul-americano.