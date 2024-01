O Palmeiras de Abel Ferreira somou a primeira vitória no Campeonato Paulista, ao derrotar em casa o Inter de Limeira por 3-2.

Num duelo que opôs o bicampeão brasileiro a uma equipa da Serie D do Brasil, o verdão sentiu mais dificuldades do que serie de prever e chegou mesmo a estar em desvantagem: Juninho inaugurou o marcador aos 4 minutos e fez o 2-2 (de penálti) aos 67m, já depois de Raphael Veiga também ter feito dois golos (aos 20m, de penálti, e aos 42m).

Lançado no jogo aos 76 minutos, Rony fez o 3-2 final para o conjunto de Abel aos 88 minutos.

Os golos do Palmeiras:

Com este resultado, o Palmeiras chega aos 4 pontos e lidera o Grupo B do Paulista com 4 pontos, mais um do que o EC Água Santa e mais três do que o Guarani e o Ponte Preta, que tem um jogo a menos. O Inter de Limeira ainda não pontuou o Grupo C, liderando pelo Red Bull Bragantino de Pedro Caixinha e pelo Corinthians.