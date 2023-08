O Flamengo perdeu neste domingo a vice-liderança do Brasileirão ao empatar 1-1 com o São Paulo, num momento em que o ambiente entre os jogadores e o treinador Jorge Sampaoli está cada vez mais tenso.

E isso tornou-se ainda mais visível pela forma como os jogadores do Flamengo receberam… o treinador adversário.

Dorival Júnior, atualmente no São Paulo, foi substituído no Flamengo pelo português Vítor Pereira, depois de conquistar a Taça do Brasil e a Libertadores e construiu uma ótima relação com os jogadores que, antes do jogo, o receberam com sorrisos e abraços.