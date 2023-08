O Botafogo está cada vez mais isolado no comando do Brasileirão desta vez nem precisou de entrar em campo.

A equipa agora treinada por Bruno Lage viu o Flamengo, anterior segundo classificado, empatar com o São Paulo (1-1), passando para 14 pontos a vantagem para Grémio, agora o principal perseguidor.

No outro jogo da madrugada no Brasil, o Santos foi goleado por 4-0 pelo Fortaleza, com o ex-Arouca João Basso a marcar um autogolo.