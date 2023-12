Milhares de adeptos do Palmeiras aguardaram madrugada fora pela chegada dos novos campeões do Brasil ao centro de treinos do clube e festejaram com os jogadores com fogo de artifício ao nascer do sol.

Abel Ferreira e companhia partiram de Belo Horizonte, depois do empate com o Cruzeiro (1-1), já depois das três da madrugada e chegaram a São Paulo já perto das cinco. Do aeroporto rumaram ao centro de treinos num autocarro aberto, num desfile que se prolongou por 25 minutos para gáudio dos adeptos que esperaram toda a noite.

Os jogadores exibiram o troféu de campeão, cantaram com os adeptos e fizeram provocações aos rivais, com destaque para o Botafogo, que deixou escapar o título depois de ter chegado a ter catorze pontos de vantagem no topo da classificação.

Outro dos alvos dos palmeirenses foi Tiquinho Soares, antigo avançado do FC Porto, num cântico lançado pelo lateral Vanderlan, acompanhado por todos os adeptos com a adaptação de uma conhecida música brasileira. «Tá chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, Tiquinho Soares pipoca», cantaram todos em uníssono.

Entre os cânticos, os adeptos voltaram a pedir a Abel Ferreira para ficar, enquanto o treinador português distribuía autógrafos e sorrisos.

Veja as imagens nos vídeos abaixo: