O Vitória da Bahia tem uma proposta de um site de acompanhantes, que já um dos patrocinadores da equipa, para a cedência do nome do clube por um período de dez anos. O presidente do clube, Fábio Mota, anunciou, entretanto, que vai promover uma sondagem entre os sócios para perceber se estes estão disponíveis para que o clube, atual campeão da Série B, se passe a chamar Fatal Model Vitória a troco de 200 milhões de reais (37,6 milhões de euros).

«É apenas uma sondagem. Ninguém está aqui para vender o nome do Vitória. Quando o Vitória recebe uma proposta como essa, você tem a obrigação de a tornar pública, de ouvir as pessoas. Cada um tem a sua convicção. Recebemos duas propostas: uma para vender o nome do estádio por dez anos, e outra para o nome do clube. Estamos simplesmente a fazer uma sondagem para ouvir o que os adeptos acham disso»», explicou o dirigente em conferência de imprensa.

Mais concretamente, o clube tem duas propostas da Fatal Model. Uma em que a empresa de acompanhantes oferece 100 milhões de reais (quase 19 milhões de euros) pela cedência do nome do Estádio Barradão (passaria a chamar-se Fatal Model Arena Barradão), e outra em que oferecer 200 milhões (37,6 milhões de euros) para a cedência do nome do clube (passaria a chamar-se Fatal Model Esporte Clube Vitória). A validade do acordo seria por um período de dez anos e as duas propostas não são cumulativas, ou seja, se o clube aceitar mudar o nome, a empresa desiste do naming do estádio.

Não é a primeira vez que o presidente do Vitória recorre à opinião dos adeptos e sócios para tomar uma decisão. Ainda há pouco tempo, Fábio Mota promoveu uma votação para decidir se o clube iria acrescentar uma estrela à camisola da equipa pelo título na Série B. Neste caso, o «sim» ganhou com 87 por cento.