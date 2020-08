Jesualdo Ferreira não resistiu aos últimos mais resultados e já não é o treinador do Santos. A separação entre as partes foi oficializada nas contas oficiais do emblema paulista, já nesta quarta-feira.



O treinador português, de 74 anos, foi apresentado a 8 de janeiro na Vila Belmiro e acabou por nunca conquistar de forma clara a opinião pública e especializada no Brasil.

Duas vitórias na Libertadores, ainda no mês de março, deram um novo fôlego ao homem que conduziu o FC Porto ao tricampeonato, mas as exibições e os resultados no mês de julho, já depois da retoma, estragaram completamente o nível de confiança depositado no trabalho de Jesualdo.

O Santos empatou contra o Santo André, perdeu contra o Grémio Novorizontino e foi eliminado nos quartos-de-final do Paulistão pelo Ponte Preta. Tudo clubes que, em teoria, estariam ao alcance do histórico Santos Futebol Clube.

Jesualdo Ferreira fez 15 jogos no Santos. O saldo final apresenta seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas, 17 golos marcados e 16 sofridos.



O treinador sai a escassos dias do início do Brasileirão. O Santos inicia o campeonato nacional com a receção ao Red Bull Bragantino no próximo domingo.