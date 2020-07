Jesualdo Ferreira, treinador do Santos, foi confrontado com as notícias do interesse do Benfica no central Lucas Veríssimo, e não escondeu que seria uma perda significativa para o plantel que comanda.

«Se o Lucas sair, é muito mau para o Santos. É um jogador muito importante, não é fácil substituí-lo. É mau para nós. Mas relativamente ao negócio não tenho opinião, não tenho de dar, são assuntos do clube», referiu o técnico português, após o empate com o Santo André (1-1), no regresso ao Campeonato Paulista.

«Não se pode ter tudo ao mesmo tempo, jogador e dinheiro», acrescentou ainda Jesualdo, que lida com problemas financeiros no Santos, que já levaram mesmo dois jogadores a pedir rescisão unilateral dos contratos.

«Cada jogador é livre de tomar as suas responsabilidades. A única coisa que fiz foi apelar à união, dizer que estava muita coisa em jogo, nomeadamente as carreiras dos jogadores, e pedi para refletirem antes de decidir», referiu.

Questionado se tinha ponderado deixar o clube, dada a situação, Jesualdo foi taxativo: «Nunca. Nunca pensei demitir-me e estou aqui para ganhar o Paulistão».