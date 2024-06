O Palmeiras, de Abel Ferreira, anunciou, este sábado, um acordo com o Chelsea por Estêvão, atleta de 17 anos. Segundo a imprensa internacional, o negócio pode chegar aos 60 milhões de euros.

«A Sociedade Desportiva Palmeiras informa que concluiu acordo com o Chelsea para a transferência do atacante Estêvão. O atleta de 17 anos vai apresentar-se na equipa de Londres em julho de 2025, após disputar a Mundial de Clubes pelo Palmeiras», pode ler-se no comunicado oficial.

A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que concluiu acordo com o Chelsea-ING para a transferência do atacante Estêvão. O atleta de 17 anos se apresentará à equipe de Londres em julho de 2025, após disputar a Copa do Mundo de Clubes da Fifa pelo #MaiorCampeãoDoBrasil. pic.twitter.com/NZb7IsNzd6 — SE Palmeiras (@Palmeiras) June 22, 2024

Em 2024, o avançado fez um total de 26 jogos com a camisola do Palmeiras, tendo marcado oito golos e cinco assistências.

O clube de Londres também anunciou o acordo pelo jogador: «O Chelsea Football Club fechou um acordo para contratar o atacante adolescente Estevão Willian, do Palmeiras, com o brasileiro a juntar-se oficialmente ao Chelsea no próximo verão».

Recentemente, Abel Ferreira, treinador português, deixou rasgados elogios ao jogador que treina: «Desfrutem, porque este "moleque" faz maravilhas».