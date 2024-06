Abel Ferreira vai perder Estêvão para o Chelsea, mas quer continuar a desfrutar do talento do jovem brasileiro, enquanto ainda for jogador do Palmeiras.

O atacante de 17 anos esteve em destaque no triunfo sobre o RB Bragantino (2-1), na última madrugada, e mereceu rasgados elogios do treinador português.

«É um miúdo espetacular, de quem toda gente gosta, tem dois pais fabulosos, esta geração é incrível. O Endrick, o Estêvão, o Luis [Guilherme], gostam todos de jogar ali do mesmo lado. Às vezes, fazemos jogos que os deixo jogar em qualquer posição. Dois deles já não estão cá. Fico feliz de ter contribuído de alguma forma para o crescimento deles», começou por dizer o treinador português.

«Este menino, e conto com a vossa ajuda nisso, dizer só que jogou bem e para continuar focado, continuar a atacar e a defender como tem feito. O que posso dizer é: desfrutem enquanto ele estiver aqui, porque este "moleque" faz maravilhas. Que mantenha o foco, enquanto tiver energia para jogar, desfrutem daquilo que ele faz, porque é maravilhoso», completou.

Estevão soma quatro golos e três assistências em 24 jogos na presente época.