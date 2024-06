O Palmeiras atravessa um bom momento e, na última madrugada, chegou à quarta vitória consecutiva: desta feita, a «vítima» de Abel Ferreira foi o RB Bragantino, de Pedro Caixinha, que saiu derrotado de São Paulo, por 2-1.

Num duelo entre dois treinadores portugueses, o primeiro golo surgiu à passagem do minuto 21, por Raphael Veiga. O Verdão manteve a vantagem até ao intervalo, mas os forasteiros empataram pouco depois do período de descanso, por Matheus Fernandes, aos 49 minutos.

Contudo, a reação do Palmeiras não tardou e Rony, aos 56, voltou a deixar a equipa da casa em vantagem.

Com esta vitória, o Palmeiras sobe ao terceiro lugar do Brasileirão, mas também aproveita o deslize do Botafogo na véspera. A equipa de Abel Ferreira igualou os 20 pontos do conjunto de Artur Jorge, que perdeu a liderança nesta 10.ª jornada.

Num duelo que daria o primeiro lugar, o Flamengo venceu o Bahia no Maracanã por 2-1. Com um golo aos 90+5 minutos, o ex-Benfica David Luiz garantiu a liderança ao Mengão.

Confira a classificação do campeonato brasileiro