Se a vida de Álvaro Pacheco no Brasil está complicada devido aos maus resultados, António Oliveira também começa a ficar sob pressão. O Corinthians perdeu por 1-0 com o Internacional e está há quatro jogos sem vencer em todas as competições. No Brasileirão, são seis jornadas sem uma vitória.

«Só controlo o que é a minha decisão. E as minhas decisões são as que tomo enquanto treinador. A Área de administração não me compete. Têm de perguntar a outra pessoa. Sei o que estou a fazer, sou teimoso para caramba, com os reajustes que vamos fazer no mercado ficaremos mais fortes e vamos diminuir o tempo que perdemos em alguns pontos. Agora é descansar e pensar no próximo jogo» disse António Oliveira, em conferência de imprensa.

O treinador português admitiu que as vitórias têm de chegar rapidamente «para levar o clube aonde merece».

«Temos de inverter este caminho, não se combina com a grandeza deste clube», acrescentou.

O Corinthians está em lugar de despromoção: ocupa a 17.ª posição do campeonato, com sete pontos.