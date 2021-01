Abel considerou no final da derrota (2-0) frente ao Flamengo que o Palmeiras podia ter conseguido um resultado diferente, mas falhou duas excelentes oportunidades para marcar, daquelas que não se podem falhar em clássicos.

«O golo sofrido são lances que acontecem no futebol. É caricato, é verdade, mas vemo-los nas melhores equipas do mundo. Não devia ter acontecido, mas aconteceu. Mas fica sobretudo que a primeira grande oportunidade do jogo é nossa e neste tipo de jogos, em que se joga com equipas do nosso nível, com equipas com muita qualidade individual e coletiva, com equipas com muita experiência, sabemos que quando temos as oportunidades temos que as concretizar», referiu.

«Não jogámos com um adversário qualquer, jogámos com um adversário que sabe que tem que dar a vida para ganhar este campeonato porque não tem mais nada a ganhar, e fez hoje uma primeira parte com muita posse de bola. É verdade que não criou grandes oportunidades, mas fez mossa através da posse, porque nos desgastou muito a correr de um lado para o outro.»

«A segunda parte foi completamente diferente, começámos com uma dinâmica muito boa, com os médios a ter jogo, a empurrar o nosso adversário para trás, tivemos mais uma vez uma oportunidade flagrante na zona do penálti pelo Menino para poder empatar o jogo, não a conseguimos concretizar, o futebol é isto. Parabéns ao Flamengo, que hoje foi melhor.»