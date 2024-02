A noite de sábado foi feliz para os técnicos portugueses no campeonato estadual de São Paulo. O Red Bull Bragantino de Pedro Caixinha foi vencer a casa do Ituano, por 1-0, com golo de Bruninho (27m). A equipa de Bragança Paulista lidera o Grupo C, com 18 pontos.

Em melhor posição está o Palmeiras de Abel Ferreira, que recebeu e venceu o Mirassol, por 3-1, e carimbou desde já a passagem para os quartos de final do Paulistão. Anibal Moreno (25m), Raphael Veiga (60m), de penálti, e Breno Lopes (90m) fizeram os golos da equipa de Abel Ferreira, que até começou a perder graças a um golo de Rodrigo Ferreira (15m). Com três jornadas ainda por disputar na fase de grupos, o campeão brasileiro lidera o Grupo B, com 21 pontos.