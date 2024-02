O Palmeiras de Abel Ferreira venceu o Mirassol por 3-1 e garantiu já o apuramento para os quartos de final do Campeonato Paulista ainda com três jogos por realizar na fase de grupos.

Frente a uma equipa da Série B do Brasil, o verdão entrou a perder (Rodrigo Ferreira aos 15m), mas empatou aos 25m por Anibal Moreno e na segunda parte consumou a reviravolta.

Raphael Veiga fez o 2-1 à hora de jogo na conversão de um penálti e Breno Lopes assinou o 3-1 final ao minuto 90.

O Palmeiras-Mirassol jogou-se na Arena de Barueri, estádio gerido pela Crefisa, empresa presidida pela presidente do verdão e casa emprestada da equipa de Abel Ferreira, obrigada a jogar fora do Allianz Parque devido à interdição do recinto por causa do mau estado do relvado sintético.