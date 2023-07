O Palmeiras impediu o treinador Abel Ferreira e os jogadores de falar aos jornalistas após o empate com o Flamengo.

O campeão brasileiro emitiu uma nota ainda antes da partida a anunciar que «a fim de blindar o plantel e o staff técnico» não haveria entrevistas a elementos do Palmeiras depois do clássico do futebol brasileiro.

A causa do protesto do Verdão é uma divergência pública do clube com a CBF, após a presidente do Palmeiras, Leila Pereira ter feito reparos à comissão de arbitragem.