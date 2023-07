O embate entre o Palmeiras e o Flamengo, na última madrugada, teve de ser interrompido na primeira parte, por duas vezes, depois da polícia ter recorrido a gás pimenta para dispersar adeptos no exterior do estádio. O gás acabou por chegar ao relvado e foram evidentes as dificuldades dos jogadores em prosseguir o jogo.

Distúrbios no exterior do estádio protagonizados por adeptos do Flamengo levaram a polícia militar a recorrer a gás pimenta, cujos efeitos acabaram por chegar ao interior do estádio de forma bem visível.

O guarda-redes Weverton foi dos primeiro a acusar mal-estar face ao efeito do gás, aos 16 minutos, levando as mãos aos olhos e deixando a baliza em direção ao banco de suplentes. Um gesto que se replicou em todo o relvado, com os jogadores a levaram as mãos aos olhos e a procurarem tapar o nariz com as camisolas. O árbitro teve mesmo de interromper o jogo. Uma curta pausa de pouco mais de dois minutos para os jogadores se recomporem.

O jogo foi retomado logo a seguir, mas dez minutos depois, teve de ser novamente interrompido, quando os jogadores se voltaram a queixar do mesmo efeito. Nova paragem de quatro minutos, água nos olhos e o jogo acabou por ser novamente reatado.

Veja as imagens: