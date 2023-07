Bruno Lage é o novo treinador do Botafogo e sucede a Luís Castro no comando técnico do líder do Brasileirão.

O emblema do Rio de Janeiro informou que o treinador português de 47 anos é esperado no Brasil na próxima semana e vai ser apresentado no Estádio Nilton Santos.

Tal como o Maisfutebol noticiou, o acordo, que foi negociado diretamente com John Textor, deverá ser válido até dezembro de 2023, com a possibilidade de renovação por mais um ano (até dezembro de 2024).

Lage chega ao Botafogo acompanhado por cinco elementos que da sua equipa técnica: Alexandre Silva (treinador adjunto), Carlos Cachada (treinador adjunto), Luís Nascimento (treinador adjunto), Jhony Conceição (analista) e Diogo Camacho (analista).

O técnico luso está de volta ao ativo, depois de ter deixado o Wolverhampton em outubro do ano passado. Como treinador principal, recorde-se, orientou ainda o Benfica, que liderou na conquista do campeonato de 2018/19, além da Supertaça na temporada seguinte.

O Botafogo lidera o Brasileirão com 33 pontos ao fim de 13 jornadas, à frente do Grémio, que tem menos sete pontos. O português Luís Castro treinava o Fogão, mas deixou o projeto do clube brasileiro para assumir o comando do Al Nassr.