Luís Castro é o novo treinador do Al Nassr, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.

Numa curta nota nas redes sociais, o clube saudita informa que o técnico português rubricou um contrato válido até 2025.

Luís Castro era líder do Brasileirão com o Botafogo, mas decidiu deixar o clube carioca depois de pouco mais de um ano para mudar-se para a Arábia Saudita e treinar a equipa de Cristiano Ronaldo.

Castro, diga-se, junta-se a Jorge Jesus, Nuno Espírito Santo, Pedro Emanuel e Filipe Gouveia, tudo treinadores portugueses que também estão na Arábia Saudita.

