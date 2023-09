O Bragantino, de Pedro Caixinha, venceu na última noite o Grémio, por 2-0, em jogo da 23.ª jornada do Brasileirão. A equipa do técnico português está cada vez mais consolidada no pelotão da frente da tabela classificativa.

João Pedro, antigo jogador do FC Porto, abriu o marcador aos 20 minutos, com um autogolo bastante caricato, e Vitinho fechou o resultado ainda no primeiro tempo, aos 45+1 minutos.

Com este resultado, e ainda que à condição, o Bragantino está na quinta posição do campeonato brasileiro, a qual dá acesso às pré-eliminatórias da Taça Libertadores. O Grémio está em terceiro, com os mesmos 39 pontos do que o adversário que o derrotou, mas menos um jogo.