Abel Ferreira foi eleito o melhor treiandor do mês de agosto no Brasileirão. Durante este período, o técnico português realizou quatro jogos no campeonato brasileiro, tendo somado três vitórias (Cruzeiro, Cuiabá e Vasco da Gama) e uma derrota (Fluminense).

O Palmeiras, recorde-se, permanece em segundo lugar do Brasileirão, com menos dez pontos do que o Botafogo.