André Cury revelou, este domingo, que Pep Guardiola esteve muito perto de ser selecionador do Brasil, em 2014.

Em declarações à CNN, o empresário revelou que o técnico do Manchester City teve tudo certo com José Maria Marin, então presidente da Federação Brasileira de Futebol, mas uma reviravolta de última hora fez com que o organismo optasse por Luiz Felipe Scolari.

«Brasil teve Pep Guardiola praticamente fechado, ele queria ser selecionador do país. Estava num ano sabático, mas ele aceitava vir para a "canarinha". Acho que foi incompetência dos dirigentes, quando tens a oportunidade de contratar um treinador destes e não o fazes, só pode ser incompetência. Acabaram por decidir recontratar o Luiz Felipe Scolari», afirmou André Cury.