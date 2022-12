O Red Bull Bragantino confirmou neste sábado a chegada de Pedro Caixinha para assumir o comando técnico da equipa. Depois das experiências no Santos Laguna (México) e no Talleres (Argentina), o português de 52 anos vai treinar o 14.º classificado do último Brasileirão.

Pedro Caixinha assinou contrato até dezembro de 2024. Os adjuntos Jose Belman e Pedro Malta e o preparador físico Polyvios Kyritsis reforçam igualmente o Red Bull Bragantino.