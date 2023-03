O Superior Tribunal de Justiça (STJ) do Brasil ordenou nesta sexta-feira a retenção do passaporte de Robinho enquanto analisa se o ex-jogador pode cumprir no país a sentença de nove anos de prisão que lhe foi imposta em Itália por um crime de violação.

«Enquanto o STJ analisa o pedido de homologação da sentença italiana que condenou o jogador Robinho, o ministro Francisco Falcão proibiu o atleta de deixar o país. Robinho deve entregar o passaporte ao STJ no prazo de cinco dias», lê-se no comunicado do tribunal, citado pela Lusa.

A decisão é justificada pelo juiz com o facto de haver a «indicação» de que o ex-jogador, agora com 39 anos, «tentou fugir à pena em Itália e poderia também tentar deixar o Brasil» para evitar a prisão.

Recorde-se que a justiça italiana condenou o antigo jogador de clubes como o Real Madrid, Manchester City ou Milan a nove anos de prisão por participar numa violação em grupo de uma jovem albanesa em Milão, em 2013.

Em outubro, Itália solicitou a extradição de Robinho, mas, uma vez que a Constituição brasileira proíbe a extradição de nacionais, foi feito o pedido para que a sentença fosse cumprida no Brasil.