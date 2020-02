O regresso às vitórias frente ao Botafogo-SP (2-0) permitiu ao Santos, de Jesualdo Ferreira, somar dez pontos e manter a liderança do grupo A do Paulista, com mais quatro pontos que o segundo classificado, o Ponte Preta.

O treinador português mostrou-se satisfeito com o resultado e também com a prestação da sua equipa.

«Gradualmente vamos crescendo como equipa, vamos encontrando soluções táticas que nos vão garantir maior estabilidade e consistência… conseguimos controlar o jogo ofensivo do adversário», começou por dizer.

O técnico de 73 anos lamentou ainda postura excessivamente defensiva do Botafogo.

«Não é fácil criar espaço quando uma equipa joga com dez atrás da linha da bola», prosseguiu.

Também a estreia de Yeferson Soteldo no campeonato Paulista mereceu elogios de Jesualdo Ferreira: «É um jogador que dá maior agressividade no ataque. Vai ser no futuro um jogador que não só marca golos, como assiste. É um jogador diferente daqueles que nós temos no plantel e isso é importante».

Recorde-se que na próxima jornada do Paulista, o Santos desloca-se até Araraquara para defrontar o Ferroviária.