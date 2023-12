Luiz Gustavo é reforço do São Paulo.

O médio de 36 anos assinou contrato com o clube paulista por um ano, mais precisamente até 31 de dezembro de 2024.

«A minha carreira sempre foi movida a desafios, e o São Paulo me proporcionará mais um. Estou feliz e motivado para fazer parte deste projeto do clube. Estou ansioso para ter o primeiro contacto com a torcida no Morumbi», revelou o internacional brasileiro, que estava há meia época sem clube, desde que deixou o Al Nassr, onde foi companheiro de equipa de Cristiano Ronaldo.

O médio representou na sua carreira também Marselha, Fenerbahçe, Wolfsburgo e Bayern de Munique, onde conquistou a Liga dos Campeões, em 2012/13.