Hecatombe de candidatos no torneio de futebol olímpico com a Alemanha, Argentina e França a caírem na fase de grupos, depois de cumprida a última jornada que ficou marcada por uma goleada da Coreia do Sul às Honduras por 6-0.

No Grupo A, a França foi goleada pelo sensacional Japão, por 4-0, e não foi além de um terceiro lugar, com apenas três pontos, atrás da seleção nipónica, que fez nove, e do México que também segue para os quartos de final com seis pontos.

Takefusa Kubo (27m), Hiroki Sakai (34m), Koji Miyoshi (70m) e Daizen Maeda (90m) marcaram os golos que ditaram o afastamento precoce da França que chegou ao final do jogo reduzida a dez por expulsão de Randal Kolo Muani aos 74 minutos.

No outro jogo do Grupo A, o México bateu a África do Sul por 3-0, com golos de Ernesto Vega (18m), Luis Romo (45m) e Henry Martin (60m), garantindo a segunda vaga do grupo.

O Japão vai defrontar a Nova Zelândia nos quartos de final, enquanto o México vai medir forças com a Coreia do Sul que, esta quarta-feira, fechou o Grupo B com uma goleada às Honduras por 6-0, o resultado mais dilatado da competição até ao momento, com destaque para o hat-trick de Ui-Jo Hwang. No mesmo grupo, a Nova Zelândia garantiu o segundo lugar depois de empatar sem golos diante da Roménia.

Surpresa também no Grupo C com o Egito, com uma vitória sobre a Austrália (2-0), a ultrapassar a Argentina que não foi além de um empate diante da Espanha (1-1) que acabou por vencer o grupo. A seleção roja marou primeiro, por Mikel Merino (66m), enquanto Tomas Belmonte empatou para a alviceleste. Os faraós vão, agora, defrontar o Brasil, enquanto os espanhóis têm encontro marcado com a Costa do Marfim.

No Grupo D, ao início da manhã, Brasil, detentor do título olímpico, e a Costa do Marfim já tinham garantido a qualificação para os quartos, deixando a Alemanha, vice-campeã em título, também fora da corrida.

Quadro dos quartos de final (jogos a 31 de julho)

Espanha-Costa do Marfim

Japão-Nova Zelândia

Brasil-Egito

Coreia do Sul-México