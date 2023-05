O Palmeiras de Abel foi até Belo Horizonte defrontar o Atlético Mineiro e saiu de Minas Gerais com um empate.

Num duelo muito aguardado entre duas equipas do topo de tabela do Brasileirão, o jogo teve um momento absolutamente sublime quando Rony apontou aquele que seria um dos golos do ano.

No entanto, o golaço do avançado do Verdão foi anulado por fora de jogo na jogada.

Com o ex-portista Hulk no ataque e o ex-sportinguista Rodrigo Battaglia no meio-campo, acabou por Cristian Pavon a marcar o primeiro golo do jogo. O argentino aproveitou para roubar uma bola, lançar-se desde o meio-campo com a bola e acabar a fazer o 1-0 para o Atlético Mineiro aos 45 minutos.

A invencibilidade do Palmeiras estava em causa, mas Dudu veio ao resgate da equipa e com uma cabeçada ao segundo poste fez o 1-1 aos 52 minutos.

O Palmeiras é segundo e soma 16 pontos em oito jogos, atrás do Botafogo de Luís Castro, enquanto o Galo é quarto com os mesmos 14 pontos do Grémio de Porto Alegre. O terceiro classificado é o São Paulo.