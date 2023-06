O Botafogo de Luís Castro venceu por 2-0 na receção ao Fortaleza, na 10.ª jornada, e está ainda mais isolado na liderança do Brasileirão.

Tiquinho Soares bisou e foi a grande figura do jogo. O goleador ex-FC Porto e V. Guimarães inaugurou o marcador aos 45+3 minutos e fechou a contagem aos 63, na recarga a um penálti por si falhado. Soares é mais líder dos melhores marcadores, com oito golos, à frente de outro ex-portista, Hulk (Atlético Mineiro), e de Roger Guedes (Corinthians), ambos com cinco.

Por sua vez, o Red Bull Bragantino, orientado pelo também treinador português Pedro Caixinha, empatou 1-1 no reduto do Atlético Mineiro, enquanto o Cruzeiro, de Pepa, empatou a dois golos no reduto do Bahia, de Renato Paiva, num duelo entre técnicos lusos. Já o Cuiabá, de António Oliveira, também empatou (1-1) no reduto do Corinthians.

O Botafogo de Luís Castro soma agora 24 pontos, mais cinco do que o Palmeiras, de Abel Ferreira, que tem menos um jogo e este domingo joga em casa do rival São Paulo.

