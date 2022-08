O Palmeiras empatou com o Flamengo 1-1 e manteve a diferença de nove pontos para o rival que acabou por perder o segundo lugar para o vizinho Fluminense. No final do jogo, Abel Ferreira defendeu que a sua equipa devia ter vencido o jogo, mas destacou a eficácia do adversário carioca.

«O futebol é assim, nunca controlas o resultado. Apesar de não termos criado tantas oportunidades, tivemos mais domínio no primeiro tempo. O jogo ficou morno e o golo foi um acordar para nós. Duas equipas frescas, leves e com boa dinâmica. Futebol é eficácia, eles tiveram duas chances na primeira etapa e fizeram um golo», começou por analisar.

O Flamengo marcou primeiro, mas o Palmeiras chegou ao empate no segundo tempo e podia mesmo ter virado o resultado. «Disse aos jogadores que tínhamos de ter mais audácia, entrámos bem e fortes, o Flamengo só teve uma, nós tivemos um golo fora de jogo, outras oportunidades e quem fez tudo pela vitória fomos nós. Um ponto para cada um, mas se fossemos ver as estatísticas, deveríamos nós sermos os vencedores. Enfrentamos uma equipa bem treinada, com grandes jogadores e temos que aceitar o resultado», prosseguiu.

O empate permitiu ao Palmeiras manter a confortável vantagem de nove pontos sobre o Flamengo, mas para Abel Ferreira a luta pelo título continua em aberto. «Para mim o campeonato será definido na última jornada. Não olho muito para classificação, entro em cada jogo para ganhar. Tínhamos uma sequência difícil, mas também era difícil para os nossos adversários. É dar o melhor em cada jogo é não vamos sair daquilo que é nosso padrão, uma equipa com um grande treinador e sabemos que é na casa deles, mas isso não muda a nossa maneira de jogar. Uma mistura boa entre jogadores experientes e jovens, com um excelente treinador», acrescentou.