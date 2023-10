O Bragantino de Pedro Caixinha venceu o Fluminense por 1-0 e tirou máximo proveito do empate do Botafogo diante do Athletico Paranaense (1-1) para recuperar pontos ao líder do Brasileirão, numa jornada em que o Palmeiras de Abel Ferreira quebrou um longo jejum de seis jogos sem vencer. Mas a grande destaque desta ronda vai, sem dúvida, para a histórica goleada que o Internacional aplicou ao Santos por 7-1.

A classificação do Brasileirão

Uma falta sobre Matheus Gonçalves, aos 16 minutos, permitiu a Sasha colocar o Bragantino em vantagem diante do Fluminense e acabou mesmo por resultar na conquista de três preciosos pontos para o Bragantino que, desta forma, recupera mais dois pontos e fica a apenas sete do líder Botafogo no topo da classificação.

O líder do Brasileirão ainda esteve a vencer, com mais um golo de Tiquinho Soares (24m), mas Pablo (41m) empatou para os visitantes ainda antes do intervalo e o líder já não conseguiu recuperar a vantagem.

O Palmeiras de Abel Ferreira, depois de seis jogos sem vencer, voltou a festejar com um triunfo no campo do Coritiba (2-0), alcançado ainda na primeira parte, com golos de Gómez (33m) e Piquerez (45m). O Palmeiras segura, assim, o quarto lugar e segue a três pontos do Flamengo que, na última madrugada, venceu o dérbi com o Vasco da Gama (1-0).

Mas o grande destaque desta ronda vai todo para o Internacional que humilhou o Santos com uma goleada das antigas (7-1), com a proza de apenas um jogador ter marcado mais do que um golo. Um resultado que foi construído com os golos de Kevyson (1m, pb), Alan Patrick, Eder Valencia (27 e 61m), Wanderson (39m), Bustos (54m) e Luiz Adriano (75m).

