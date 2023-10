O Botafogo lidera o Brasileirão com nove pontos de vantage e os adeptos não deixam que nada lhe estrague este momento. Na madrugada deste domingo, por exemplo, a equipa defrontava o Ath. Paranaense no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, quando faltou a luz no recinto.

Estava a jogar-se o início da segunda parte quando o estádio ficou às escuras e não foi possível voltou a ligar a eletricidade, o que levou o jogo ter de ser interrompido aos 49 minutos. Mesmo às escuras, os adeptos do Botafogo fizeram a festa e iluminaram o recinto com a lanterna dos telemóveis.

A partida, refira-se, vai ser retomada este domingo, pelas 19 horas de Lisboa, mas desta vez sem adeptos nas bancadas. Na Altura da interrupção, o resultado estava numa igualdade (1-1), depois de Tiquinho Soares ter aberto o marcador aos 24 minutos e de Pablo ter feito o empate aos 41 minutos.