Quando Breel Embolo, depois do intervalo, fez o golo que a Suíça já justificava após uma primeira parte superior, os helvéticos pareciam embalar para uma vitória desenhada com solidez e segurança.

Mas só pareceu. E, no fim, não o foi.

Diz o ditado que a mulher de César não basta ser, é preciso também parecer. A dada altura, na segunda parte, a Suíça não foi uma coisa nem outra, abrandou e, quando quis ir atrás do que tinha perdido, meteu tarde a velocidade. Ainda marcou o 2-1, é certo, mas em fora-de-jogo.

Isso custou um empate na abertura do Euro 2020 aos comandados de Vladimir Petkovic, ante uma seleção aguerrida de País de Gales, num jogo em que a Suíça foi mais perigosa, teve mais bola e mais remates, mas encontrou um semifinalista de 2016 voluntarioso e bem fechado na defesa quando foi mais necessário.

Tal como no Turquia-Itália que abriu o Europeu, o outro jogo do grupo A não teve golos na primeira parte. Mas não foi por falta de oportunidades. O benfiquista Haris Seferovic desperdiçou um par delas, já depois de Kieffer Moore ter feito Sommer voar, aproveitando a sua pujança no jogo aéreo dos galeses.

A Suíça entrou melhor e, assente numa estrutura com três centrais, tirou proveito da profundidade dada por Ricardo Rodríguez e Mbabu nos corredores, aliando a isso o talento de Xhaka, Freuler e Shaqiri com a bola nos pés, em zonas mais centrais.

Mas o chocolate suíço só teve sabor a abrir a segunda parte, aos 49 minutos, quando Breel Embolo, após ter obrigado Ward a uma grande defesa para canto, marcou de cabeça após uma bola preciosa de Shaqiri vinda do quarto de círculo.

País de Gales-Suíça: o filme do jogo

Depois disso, a Suíça, embalada por… Embolo, teve nos pés do avançado do Borussia Monchengladbach mais um par de ocasiões para marcar. Não conseguiu e Petkovic, numa lógica de aparente contenção, tirou depois Shaqiri e trancou mais o miolo com Zakaria a partir do minuto 66.

Coincidência ou não, a Suíça foi perdendo bola e algum controlo e Gales tanto cresceu que chegou mesmo ao empate aos 74 minutos, também de cabeça e após um canto batido curto, com Morrel a cabecear para o desvio do inevitável Kieffer Moore.

A sentir a preciosidade do empate, a seleção galesa deixou depois o risco e fechou-se bem atrás. Resultado? A Suíça, ciente da vantagem que voou, cresceu depois e com… a saída de Seferovic. Gavranovic, avançado do Dínamo Zagreb, entrou para o seu lugar (85m) e fez dos últimos dez minutos – os cinco de compensação incluídos, uma loucura: marcou no primeiro toque na bola em menos de um minuto em campo, mas o lance foi anulado pelo vídeo-árbitro, por fora-de-jogo, posição em que seria encontrado de novo após dois lances que fizeram País de Gales tremer até ao último sopro. O resultado deixa a Itália isolada na liderança do grupo.