O Brighton oficializou este sábado a contratação de Valentín Barco, lateral-esquerdo do Boca Juniors.

Em comunicado, o clube da Premier League informou que o jogador argentino assinou um contrato válido por quatro anos e meio, até junho de 2028.

Um dos laterais-esquerdos mais promissores do mundo, Barco foi apresentado como o «mais recente prodígio» do Football Manager a ingressar no Brighton, numa alusão ao famoso simulador de futebol.

Formado no Boca, Barco fez um golo e quatro assistências em 32 jogos na época passada.