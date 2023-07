Foi revelado nesta sexta-feira um vídeo sobre a agressão de um segurança de Victor Wembanyama a Britney Spears num restaurante em Las Vegas, Estados Unidos da América.

A cantora tentou abordar o jogador de basquetebol pelas costas, chegou a tocar em Wembanyama e levou uma palmada na cara por parte de um elemento da equipa de segurança do atleta dos Santo Antonio Spurs.

«A violência física está a acontecer em demasia neste mundo. Muitas vezes à porta fechada. Estou do lado de todas as vítimas e o meu coração está com todos vós! Ainda não recebi um pedido de desculpas público do jogador, da sua segurança ou da sua equipa. Espero que o façam», escreveu Britney Spears, nas redes sociais.

Veja o vídeo do incidente: