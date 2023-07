Bruno Tabata foi emprestado pelo Palmeiras ao Qatar SC, do país árabe, após um ano com números pouco entusiasmantes no Palmeiras: 32 jogos, dois golos e uma assistência.

O brasileiro que venceu a Liga portuguesa pelo Sporting (2021) abraça assim um novo desafio na carreira, aos 26 anos, numa transferência intermediada por um antigo jogador de FC Porto e Portimonense.

Theo Ryuki alinhou pela equipa júnior dos dragões e venceu a II Liga pelo emblema algarvio, antes de terminar o seu percurso como jogador, ainda com tenra idade. Aos 27 anos, o filho de Theodoro Fonseca - acionista maioritério do Portimonense - desenvolve a sua atividade como empresário.