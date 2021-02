Uma vitória com sabor especial: o Borussia Dortmund triunfou esta tarde no Revierderby perante o Schalke (4-0), em jogo da jornada 22 da Bundesliga.

O conjunto orientado de forma interina por Edin Torzic continua num desapontante sexto lugar da tabela classificativa, mas sai reforçado do dérbi, até porque regressou às vitórias após dois jogos sem ganhar.

Em Gelsenkirchen, Jadon Sancho foi o primeiro a abrir o livro. O internacional inglês roubou a bola à defensiva adversária e, à entrada da área, rematou sem hipóteses para a baliza de Langer, isto aos 42 minutos.

Ainda antes do intervalo, entrou em ação o suspeito do costume: Erling Braut Haaland. Sancho cruzou com precisão para a área e o norueguês, com um remate acrobático, anotou um golaço para o 2-0.

Na etapa complementar, o Dortmund dobrou o marcador e chegou à goleada. Haaland, claro, voltou a marcar e bisou, a dez minutos do fim, mas antes houve um português a brilhar. À hora de jogo, Raphael Guerreiro combinou com Marco Reus e fez o 3-0.

Com este resultado, o Dortmund está então no sexto lugar, com 36 pontos, a seis pontos do Eintracht Frankfurt, a primeira equipa em posição de acesso à Liga dos Campeões. Já o Schalke, que continua sem contar com o lesionado Gonçalo Paciência, segue afundado no último lugar, com apenas nove pontos.