Há melhor maneira de chegar aos 300 golos na Bundesliga do que a apontar um hat-trick? Em princípio, assumimos, não.

Foi isso que fez Robert Lewandowski esta tarde, ao marcar três golos na goleada do Bayern de Munique em casa do Colónia, num jogo a contar para a 19.ª jornada da Bundesliga.

O avançado polaco marcou aos nove, aos 62 e aos 74 minutos – os dois últimos com assistências primorosas de Leroy Sané – e atingiu assim a marca redonda dos 300 golos no campeonato alemão.

300 - Robert Lewandowski se tornou o segundo jogador a alcançar a marca de 300 gols na história da Bundesliga. Gerd Müller é o único jogador que ainda tem mais gols que o polonês no campeonato (365 gols). Matador. https://t.co/wU99zjIsEZ — OptaJoao (@OptaJoao) January 15, 2022

O outro golo da partida foi apontado por Corentin Tolisso, aos 25 minutos, naquele que foi também o golo da tarde, após combinação com Thomas Muller.

À mesma hora, o Leipziga vencia em casa do Estugarda, por 2-0, e com um português em evidência: André Silva.

O jogador formado no FC Porto inaugurou o marcador aos 11 minutos, de penálti, antes de Nkunku fazer o 2-0 final a 20 minutos dos 90.

O Bayern, refira-se, segue na liderança da Bundesliga, com mais seis pontos do que o Borussia Dortmund. O Leipzig é sétimo, com 28 pontos.

Nos outros jogos da tarde, o Mainz triunfou na receção ao Bochum (1-0), o União de Berlim bateu em casa o Hoffenheim, por 2-1, ao passo que Wolfsburgo e Hertha de Berlim não saíram do nulo.

(Imagens vídeo Eleven Sports)