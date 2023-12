Líder isolado, o Bayer Leverkusen continua imparável na Bundesliga e esta noite goleou na receção ao Bochum – que teve Gonçalo Paciência a titular –, por 4-0.

Xabi Alonso optou por deixar Victor Boniface no banco, e entregou o ataque a Patrik Schick: a aposta não podia ter saído melhor, já que o avançaco chego fez um hat-trick na primeira parte.

Schick abiru o marcador à meia-hora, de penálti, e bisou dois minutos depois, servido por Frimpong. Em cima do intervalo, surgiu o terceiro, desta feita com assistência do ex-Benfica Grimaldo.

Boniface, como referido, viu tudo isto do banco, mas quis juntar-se na mesma à festa: foi lançado aos 67 minuto e aos 69 fez o 4-0 final, após um passe de Florian Wirtz.

Já o Bayern Munique, o perseguido mais direto do Leverkusen, venceu em casa do Wolfsburgo, de Tiago Tomás, por 2-1.

Thomas Muller, motivado após a renovação, esteve em destaque no primeiro tempo: assistiu Jamal Musiala para o 1-0, aos 33 minutos, e Harry Kane para o segundo, aos 43 minutos. Aqui, destaque para o pontapé fantástico do avançado inglês.

Ainda antes do intervalo, a formação visitada – que contou com Tiago Tomás na segunda parte – reduziu, por Max Arnold.

No Bayern, refira-se, Raphael Guerreiro foi titular e cumpriu os 90 minutos.

Com estes resultados, e após 16 jornadas, o Bayer Leverkusen soma 42 pontos e vai passar o Natal na liderança. O Bayern é segundo, com 38 pontos, mas tem menos um jogo.

Buta decisivo na reviravolta épica do Eintracht

Em Frankfurt, reviravolta épica do Eintracht na receção ao Borussia Monchengladbach (2-1), e com um português em grande: Buta.

Mas já lá vamos.

O Gladbach marcou primeiro e ganhou vantagem aos 27 minutos, com um golo de Max Wober. O resultado manteve-se inalterado por largos minutos, e o encontro parecia encaminhar-se para o fim com um triunfo dos forasteiros.

Aos 88 minutos, no entanto, tudo mudou: Wober passou de herói a réu ao ser expulso e deixou o Borussia reduzido a dez unidades.

O Frankfurt ganhou uma nova vida e chegou ao empate aos 90+2 minutos, com um golo de Buta, ele que havia entrado cerca de dez minutos antes. Para a festa ser ainda maior, Robin Koch fez o 2-1 aos 90+7 minutos e completou a reviravolta.

De resto, o Estugarda deu sequência à fantástica campanha que está a fazer – é terceiro classificado –, com um triunfo claro (3-0) em casa, frente ao Augsburgo: marcaram Undav, Guirassy e Fuhrich.

Por fim, refira-se que o Heidenheim ganhou em casa ao Friburgo, por 3-2.

