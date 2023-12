Depois de três jogos sem ganhar, o Barcelona venceu, esta quarta-feira, na receção ao Almería (3-2), na 18.ª jornada da liga espanhola.

Luís Maximiano foi titular na baliza dos forasteiros e colecionou várias defesas de alto nível, enquanto João Cancelo cumpriu os 90 minutos nos catalães e João Félix foi substituído ao intervalo.

A falta de ideias da equipa na primeira parte valeu muitos assobios dos adeptos em Montjuïc, que acalmaram a crítica pouco depois da meia-hora, quando Raphinha abriu o marcador, depois de uma fantástica defesa de Max.

A festa dos catalães não durou muito tempo, isto porque o Almería chegou ao empate ainda antes do intervalo, por Léo Baptistão (41m), após um erro de Ronald Aráujo.

Xavi deixou Félix no balneário e lançou Ferran Torres para a segunda parte. Com a entrada do internacional espanhol, o Barcelona ganhou nova energia no ataque e ameaçou o golo num par de ocasiões após o descanso. Contudo, o 2-1 só chegou em cima da hora, por Sergi Roberto, com um cabeceamento ao primeiro poste, depois de um canto de Raphinha.

Apesar de estarem em vantagem, os blaugrana não conseguiram ficar confortáveis no jogo. Aos 71 minutos, Ronald Araújo e Iñaki Peña desentenderam-se na área e a bola ficou à mercê de Édgar González, que só teve de encostar.

Mas Sergi Roberto viria a cumprir o estatuto de capitão e, com um bis completado aos 83 minutos, garantiu o triunfo do Barça. O médio espanhol, que tinha apenas 300 minutos na temporada antes deste jogo, rompeu na área, recebeu o passe de Robert Lewandowski e encostou para o 3-2.

Até ao final, porém, o Barcelona não se livrou de um susto, mas valeu a atenção de Iñaki Peña. Já em tempo de descontos, Sergi Roberto enviou a bola ao poste e falhou a oportunidade de completar o hat trick.

Com este resultado, o Barça continua na terceira posição, com 38 pontos, menos quatro do que o Real Madrid e a seis do líder Girona. O Almería, por seu turno, é último classificado, com apenas cinco pontos.

[IMAGENS VÍDEO Eleven na DAZN]