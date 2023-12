O FC Porto apurou-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões após bater o Shakhtar Donetsk por 5-3 no fecho da fase de grupos. Após o jogo contra os ucranianos, Sérgio Conceição foi questionado se tinha alguma preferência em relação ao adversário na fase seguinte da prova.



«Desde que aqui estou, esta é a quinta vez que chegamos aos oitavos de final e em duas dessas ocasiões, fomos aos quartos. E perdemos sempre frente à equipa que se sagrou campeã da Europa. Não temos tido sorte. Não escolho nenhum adversário. Os jogos são preparados da mesma forma. Preparámos o Estoril da mesma maneira e não correu bem. Merecíamos acabar à frente do Barcelona, ficámos com os mesmos pontos. Tivemos um enorme caudal ofensivo aqui contra eles, mas não concretizámos como hoje. Às vezes, o adversário que teoricamente é mais difícil não é. O que vier, será bom», referiu, na sala de imprensa do Dragão.

Arsenal, Atlético Madrid, Barcelona, Bayern Munique, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid e Real Sociedad são os possíveis adversários do FC Porto nos oitavos de final. O sorteio está marcado para a próxima segunda-feira, 18 de dezembro, às 11h00.