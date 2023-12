Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões:



«É um objetivo conseguido. Esta é, talvez, a melhor prova de clubes do mundo, na qual o FC Porto tem a sua história. Fizemos por merecer estar nos oitavos de final mais uma vez. Quero louvar o trabalho dos jogadores nesta competição, na preparação dos jogos e em tudo o que foi estrategicamente trabalhado não só hoje, mas sempre e que foi muito absorvido pelos jogadores. Em todas as competições os detalhes fazem a diferença. Acho que o grupo está de parabéns.»



[Insatisfeito com os três golos sofridos]:



«Houve momentos em que fomos competentes na nossa organização defensiva. O golo no qual não fomos tão competentes foi quando tínhamos a bola. Foi um erro individual. Os outros golos... um acho que é falta e o primeiro é caricato. Os jogadores pararam quando o assistente levanta a bandeirola e surge o empate.



Tivemos momentos muito bons em organização defensiva. Essa foi a base para ganharmos o jogo e fazermos cinco golos. Estivemos fortes nesse momento do jogo e fomos inteligentes. Percebemos o que o Shakhtar fazia no terço defensivo e no último terço. O Shakhtar é uma equipa que tem muita qualidade, coragem e que joga como uma equipa grande. Privilegia a construção a partir do guarda-redes e não é fácil. Se pressionássemos muito alto, estaríamos a dar meio-campo em termos de espaço ao adversário. Fomos competentes em muitos momentos, fechámos bem o corredor central, uma zona onde eles colocam muitos jogadores. Estou muito satisfeito com a equipa no processo defensivo. Acabámos como o quinto melhor ataque da melhor competição de clubes. O grupo está de parabéns.»