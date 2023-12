Figura: Galeno



Foi nas asas do luso-brasileiro que o Dragão voou para os oitavos de final da Champions. À semelhança do que fez no jogo em Hamburgo, o extremo assinou dois golos e foi absolutamente decisivo no triunfo portista. Galeno chegou aos quatro golos na Champions, todos anotados ao Shakhtar Donetsk. Esta noite, o atacante fez tranquilamente o 1-0 depois de ser servido de bandeja por Evanilson e assinou o 2-1 num momento importante do jogo. A cereja no topo do bolo foi a assistência para o 3-1 de Taremi. Jogo em cheio!





Momento do jogo: Galeno descansa o Dragão, minuto 43



O Shakhtar tinha feito o empate aos 30 minutos e o Dragão ficou intranquilo. Ainda assim, os portistas responderam bem ao golo (polémico) e criaram rapidamente uma oportunidade para marcar por Galeno. O luso-brasileiro não marcou à primeira, marcou à segunda. Bom desenho ofensivo do FC Porto com o extremo a rematar à entrada da área para o fundo da baliza ucraniana. Um golo que permitiu aos azuis e brancos abordarem a segunda parte de forma mais solta e confiante.





Outros destaques:



Zubkov: o melhor elemento do Shakhtar no Dragão. O extremo provou que tem um pé esquerdo de qualidade e foi o jogador que mais trabalho deu à defesa portista. Além de pormenores de qualidade, o internacional ucraniano fez dois cruzamentos de qualidade: um deles, Bondarenko desperdiçou, mas o segundo, Sikan aproveitou e marcou. Fez um jogo de qualidade, no fundo.



Taremi: o internacional iraniano fez um golo, mas ficou perto de fazer mais dois ou três. O avançado persa voltou a jogar com liberdade nas costas de Evanilson, quiçá a posição onde tem mais rendimento, e fez jogar a equipa portista. Se é certo que Riznyk brilhou em duas finalizações de cabeça, é também justo reconhecer a qualidade de Taremi no 3-1 a colocar a bola no poste mais próximo, enganando o ucraniano. Voltou às boas exibições e aos golos, e o FC Porto bem precisa.



Sikan: não esteve muitas vezes em jogo e nem sempre se mostrou para jogar em apoio. Porém, o avançado está ligado aos dois golos do Shakhtar Donetsk no Dragão. No lance do 1-1, Sikan teve o mérito de não parar a jogada – apesar de o assistente ter levantado a bandeirola numa fase inicial – e no 3-2 ganhou o duelo a Sánchez, livrou-se facilmente de Fábio Cardoso e «forçou» o autogolo de Eustáquio.



